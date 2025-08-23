Napoli con triunfo ante el Sassuolo en la jornada 1 de Serie A

El Napoli no tembló en el primer partido de la Serie A 2025-2026, donde es el defensor del título, al ganar 2-0 este sábado en el campo del recién ascendido Sassuolo, gracias principalmente a su nuevo jugador belga Kevin De Bruyne.

Tres meses después de la victoria ante el Cagliari que le dio el cuarto 'Scudetto' de su historia en una emocionante última jornada, los napolitanos se reencontraban con el campeonato italiano y lo hicieron de la mejor de las maneras.

El equipo de Antonio Conte apenas necesitó 17 minutos para adelantarse en el marcador. Fue por medio del escocés Scott McTominay, mejor jugador de la pasada Serie A y que firmó el primer tanto de su equipo esta temporada con un soberbio tiro por la escuadra.

Napoli arranca la carrera por defender su título

El Nápoles siguió dominando y por dos ocasiones sus intentos se estrellaron en los palos del Sassuolo, hasta que De Bruyne dio la tranquilidad a los suyos, marcando en el 57 con asistencia de McTominay.

El internacional belga, que llegó procedente del Manchester City, es la punta de lanza del ambicioso mercado de fichajes del Nápoles, que ha incorporado además a los neerlandeses Noa Lang y Sam Beukema, y al italiano Lorenzo Lucca, ese último titularizado el sábado en reemplazo del belga Romelu Lukaku, lesionado en el muslo izquierdo en un reciente amistoso y que podría estar de baja varios meses.

Sin goles terminó por contra el duelo entre Génova y Lecce, dos equipos llamados a luchar por la permanencia.

Este sábado se disputan otros dos partidos en la primera jornada italiana, Roma-Bolonia y Milan-Cremonese.

El Inter de Milán no debutará hasta el lunes, cuando clausure esta primera jornada recibiendo al Torino.