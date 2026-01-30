New York Red Bulls II estará en Panamá para enfrentar a Tauro FC y CD Plaza Amador

El New York Red Bulls II viajará a la Ciudad de Panamá, para el primer campamento internacional de una semana del club en COS Sports Plaza del 17 al 23 de febrero donde realizarán dos amistosos ante clubes de la LPF.
New York Red Bull ll con dos amistosos ante equipos de LPF
RBNY II aterrizará en Ciudad de Panamá el 17 de febrero y participará en su primera sesión de entrenamiento el 18 de febrero. Nueva York jugará dos partidos amistosos contra el Tauro FC de la Liga Panameña de Fútbol el 19 de febrero y el CD Plaza Amador el 22 de febrero; ambos partidos comenzarán a las 5 pm ET.
Formador de panameños
El CD Plaza Amador ha producido varios talentos del primer y segundo equipo de los Red Bulls a lo largo de los años, incluido el defensa Omar Valencia , el mediocampista Rafael Mosquera y el delantero Mijahir Jiménez .