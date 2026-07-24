El FC Barcelona golea en su primer amistoso de la temporada

Nuevo paso en la preparación de pretemporada para el FC Barcelona de Hansi Flick. Esta tarde, el campo Tito Vilanova ha acogido una sesión de entrenamiento distinta a la habitual. Tras completar el trabajo matinal, los jugadores disponibles han tenido la oportunidad de tomar ritmo de competición con un partido de entrenamiento contra el Club Esportiu Europa.
El resultado del partido entre FC Barcelona y CE Europa
El resultado ha sido favorable a los culers (4-1), aunque, en este tramo inicial de la preparación, lo importante es seguir sumando minutos, carga de trabajo y sensaciones sobre el césped. Todo por avanzar en la puesta a punto de cara a los retos de la nueva temporada.
Superada esta jornada especial en la Ciudad Deportiva, la plantilla dirigida por Hansi Flick ha cerrado una nueva semana. La próxima semana el equipo se desplazará hacia Inglaterra, donde continuará con las sesiones de preparación de pretemporada con la mirada puesta en los primeros compromisos amistosos.
FUENTE: FC BARCELONA