El FC Barcelona golea en su primer amistoso de la temporada

Nuevo paso en la preparación de pretemporada para el FC Barcelona de Hansi Flick . Esta tarde, el campo Tito Vilanova ha acogido una sesión de entrenamiento distinta a la habitual. Tras completar el trabajo matinal, los jugadores disponibles han tenido la oportunidad de tomar ritmo de competición con un partido de entrenamiento contra el Club Esportiu Europa .

Con el objetivo de seguir avanzando en la preparación física y futbolística, los barcelonistas del primer equipo, sin Adeyemi, pero con el apoyo de los jugadores del filial que se ejercitan estos días, han completado este viernes de doble sesión. La segunda ha estado marcada por el duelo ante el conjunto escapulado, que ha servido para seguir incrementando progresivamente la intensidad de los entrenamientos.

El resultado del partido entre FC Barcelona y CE Europa

El resultado ha sido favorable a los culers (4-1), aunque, en este tramo inicial de la preparación, lo importante es seguir sumando minutos, carga de trabajo y sensaciones sobre el césped. Todo por avanzar en la puesta a punto de cara a los retos de la nueva temporada.

Superada esta jornada especial en la Ciudad Deportiva, la plantilla dirigida por Hansi Flick ha cerrado una nueva semana. La próxima semana el equipo se desplazará hacia Inglaterra, donde continuará con las sesiones de preparación de pretemporada con la mirada puesta en los primeros compromisos amistosos.

FUENTE: FC BARCELONA