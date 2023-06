"Nicaragua le dio cátedra de fútbol a Panamá", Marco Figueroa

"Nicaragua le dio una cátedra de futbol a Panamá. Tuvimos 70 minutos muy buenos, hasta que empezaron a empujar y empujar. El segundo gol cae de una falta que no nos cobran. Falta para ellos y viene el gol. Hubo muchos detalles. Pero me voy muy contento por lo que hizo el equipo hoy con un promedio de edad de 24 años, le estuvo dando un baile a Panamá, jugamos bien, tuvimos mucha posesión de balón, mucha presión al rival y creo que Panamá en el primer tiempo tuvo una sola oportunidad, y después muchos centros, pero ocasiones claras, claras no tuvo. Esto es futbol, siempre queremos ganar, la tranquilidad que nos da es que dejamos buena impresión y vamos por buen camino".