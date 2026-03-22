Nottingham Forest agrava la crisis del Tottenham en la Premier League

El Tottenham Hotspur sigue sin levantar cabeza y encajó una rotunda derrota en casa (0-3) ante el Nottingham Forest, rival directo por la salvación, que deja a los 'Spurs' sin margen de maniobra, con un punto de ventaja sobre los puestos de descenso.
Antes del descanso, los visitantes se adelantaron gracias a un gol del brasileño Igor Jesus, que remató solo al segundo palo tras un saque de esquina botado por Neco Williams.
Tras la reanudación, el Nottingham Forest volvió a golpear después de una gran jugada individual Callum Hudson-Odoi que fue culminada por Morgan Gibbs-White.
La sentencia del Nottingham Forest
En los últimos instantes del duelo, Taiwo Awoniyi colocó el tercero en el marcador ante el asombro de la grada local, que pitó de forma sonora a los suyos.
A falta de siete jornadas para el final, los 'Spurs' se quedan al borde de los puestos de descenso, mientras que el Nottingham Forest da un paso hacia delante y tienen una ventaja de tres puntos respecto a la zona peligrosa.
FUENTE: EFE