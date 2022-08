OFICIAL. Casemiro deja el Real Madrid y ficha por el Manchester United

"El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida", dice el comunicado del conjunto blanco.

"Casemiro siempre representará para la memoria del madridismo los valores de nuestro club. Un jugador ejemplar que lo ha dado todo por el Real Madrid", continuaba el comunicado.

Casemiro llega al Manchester United donde se reencontrará con Cristiano Ronaldo y Varane, dos ex compañeros de él en el Real Madrid. El club inglés no pasa por un buen momento luego de perder sus dos primeros partidos de la Premier League y con la incertidumbre si Ronaldo sigue o se va. Pero con la llegada del brasileño pueden pasar muchas positivas en el entorno de los "Red Devils".

DEBUT EN EL REAL MADRID

El 20 de abril de 2013 Casemiro pisaba por primera vez el césped del Bernabéu. En el estadio ya había estado. Lo había hecho soñando con que algún día jugaría con los Cristiano, Xabi Alonso, Ramos y compañía. Por ese sueño lo comenzó a cumplir cuando dejó Brasil para ir al Castilla.

Casemiro fue la gran novedad del once de Mourinho en el partido de Liga ante el Betis. Partido en el que el brasileño compartió centro del campo con Modric y Özil y en el que acabaría jugando los 90 minutos en el triunfo por 3-1 ante los verdiblancos, con doblete de Özil y gol de Benzema.

"Nunca olvidaré ese partido y a lo que ocurrió antes. Viaje con el primer equipo, pero jamás pensé que jugaría. Solo esperaba tener algunos minutos. Pero el día antes del partido Mourinho me llamó a su despacho. Me senté y me dijo: '¿Ves esa pizarra?'. En ella estaba un once y mi nombre. 'Vas a jugar', me anunció. Recuerdo que durante la charla que tuvimos me dijo tantas cosas buenas de mí como futbolista, me dio tanta confianza, que salté al campo pensando que era el mejor mediocentro del mundo. Fue el principal motivo para que ese partido me saliese tan bien", contó Casemiro al Diario español Marca.