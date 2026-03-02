LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  2 de marzo de 2026 - 12:49

Orlando Mosquera comparte emotivo momento con Cristiano Ronaldo

El guardameta panameño Orlando Mosquera recibió una camiseta firmada del astro portugués Cristiano Ronaldo.

El guardameta panameño Orlando Mosquera recibió una camiseta firmada del astro portugués Cristiano Ronaldo, tras el duelo que disputó el Al Fayha y el Al-Nassr el 28 de febrero en la Primera División de Arabia Saudita.

A pesar de la derrota del club del seleccionado nacional por marcador de 3-1 en el King Salman Sport City Stadium, el ex jugador del Real Madrid tuvo un lindo gesto con el portero de la Selección de Panamá, que definió el momento con el mensaje: "Fe&Confianza".

El penal de Cristiano Ronaldo ante Orlando Mosquera

El luso pudo ampliar su cuenta anotadora y acercarse a la cifra de 1000 goles que pretende alcanzar antes de retirarse del fútbol en activo. Pero su lanzamiento, a los once minutos, se marchó fuera, cerca del palo derecho del portero de 31 años. Es el trigésimo sexto lanzamiento desde los once metros que falla el astro luso.

