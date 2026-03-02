Orlando Mosquera comparte emotivo momento con Cristiano Ronaldo

El guardameta panameño Orlando Mosquera recibió una camiseta firmada del astro portugués Cristiano Ronaldo, tras el duelo que disputó el Al Fayha y el Al-Nassr el 28 de febrero en la Primera División de Arabia Saudita.
El penal de Cristiano Ronaldo ante Orlando Mosquera
El luso pudo ampliar su cuenta anotadora y acercarse a la cifra de 1000 goles que pretende alcanzar antes de retirarse del fútbol en activo. Pero su lanzamiento, a los once minutos, se marchó fuera, cerca del palo derecho del portero de 31 años. Es el trigésimo sexto lanzamiento desde los once metros que falla el astro luso.