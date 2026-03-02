Orlando Mosquera comparte emotivo momento con Cristiano Ronaldo FOTO: ORLANDO MOSQUERA

El guardameta panameño Orlando Mosquera recibió una camiseta firmada del astro portugués Cristiano Ronaldo, tras el duelo que disputó el Al Fayha y el Al-Nassr el 28 de febrero en la Primera División de Arabia Saudita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2028521184074027417?s=20&partner=&hide_thread=false ¡EL KUTY Y EL BICHOOOO!



Cristiano Ronaldo le regaló una camiseta al portero panameño Orlando Mosquera con su firma.



Un detalle especial del astro portugués. #LegionariosRPC Orlando Mosquera pic.twitter.com/Dh8LraAxqS — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 2, 2026 A pesar de la derrota del club del seleccionado nacional por marcador de 3-1 en el King Salman Sport City Stadium, el ex jugador del Real Madrid tuvo un lindo gesto con el portero de la Selección de Panamá, que definió el momento con el mensaje: "Fe&Confianza".

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse