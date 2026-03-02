BÉISBOL MAYOR 2026 Beisbol mayor Panamá -  2 de marzo de 2026 - 10:01

Béisbol Mayor 2026: Colón presentó su roster con dos de los mejores lanzadores del torneo

La novena de Colón hizo oficial su roster para disputar el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, en honor al "Line Up de Estrellas".

FOTO: CORRECAMINOS

La novena de Colón hizo oficial su roster para disputar el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, en honor al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

Los colonenses medirán fuerzas ante Chiriquí en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula, en el partido inaugural del certamen desde las 8:00 p.m. (en vivo por RPC).

El mánager Hipolito Ortiz reveló la selección oficial del equipo, donde destacan la presencia del herrerano Manuel Campos y el chiricano Harold Araúz, dos de los mejores lanzadores del béisbol nacional.

Roster de Colón - Béisbol Mayor 2026

Lanzadores

  • Harold Araúz
  • Manuel Campos
  • Charis Carranza
  • Julio Denis
  • Jorge Guerra
  • Aris Hernández
  • Erick López
  • Gabriel Ramos
  • Carlos Rodríguez
  • Julio Ruiz
  • Francisco Sánchez
  • Zahir Zúñiga

Receptores

  • Víctor Moscote

Cuadro interior

  • Jorge Bishop
  • Josué Hall
  • Kevin Velázquez
  • Jesús López
  • Edgar Muñoz
  • Jason Patterson
  • Jadhiel Santamaría

Jardineros

  • José González
  • Amni Ortega
  • Omar Ortega
  • Germain Ruiz

