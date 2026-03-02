Béisbol Mayor 2026: Colón presentó su roster con dos de los mejores lanzadores del torneo FOTO: CORRECAMINOS

La novena de Colón hizo oficial su roster para disputar el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, en honor al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

Los colonenses medirán fuerzas ante Chiriquí en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula, en el partido inaugural del certamen desde las 8:00 p.m. (en vivo por RPC).

