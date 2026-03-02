BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  2 de marzo de 2026 - 09:56

Béisbol Mayor 2026: ¿Cuándo inicia el torneo y dónde es la inauguración?

El próximo 13 de marzo arrancará el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 Copa Cerveza Atlas en honor al "Line Up de Estrellas".

El Béisbol Juvenil terminó y el momento que el Béisbol Mayor 2026 se luzca y el próximo viernes 13 de marzo se dará el grito de Play Ball en la reinauguración del estadio Roberto Mariano Bula, en Colón.

La novena de Chiriquí y Colón serán los encargados de la inauguración de este torneo, la ceremonia serpa desde las 5:30 pm y el inicio de juego está programado a las 8:00 pm.

¿Qué partidos hay para la inauguración del Béisbol Mayor 2026?

  • 8:00 pm, Chiriquí vs Colón, estadio Mariano Bula
  • 2:00 pm, Veraguas vs Panamá Este, estadio Rod Carew
  • 7:00 pm, Bocas del Toro vs Panamá Metro, estadio Rod Carew
  • 7:00 pm, Occidente vs Darién, Estadio Metetí
  • 7:00 pm, Los Santos vs Coclé, Remón Cantera
  • 7:00 pm, Herrera vs Panamá Oeste, Estadio Mariano Rivera

