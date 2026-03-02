Béisbol Mayor 2026: ¿Cuándo inicia el torneo y dónde es la inauguración?

El Béisbol Juvenil terminó y el momento que el Béisbol Mayor 2026 se luzca y el próximo viernes 13 de marzo se dará el grito de Play Ball en la reinauguración del estadio Roberto Mariano Bula, en Colón.

La novena de Chiriquí y Colón serán los encargados de la inauguración de este torneo, la ceremonia serpa desde las 5:30 pm y el inicio de juego está programado a las 8:00 pm.