Béisbol Mayor 2026: ¿Cuándo inicia el torneo y dónde es la inauguración?

El Béisbol Juvenil terminó y el momento que el Béisbol Mayor 2026 se luzca y el próximo viernes 13 de marzo se dará el grito de Play Ball en la reinauguración del estadio Roberto Mariano Bula, en Colón.
¿Qué partidos hay para la inauguración del Béisbol Mayor 2026?
- 8:00 pm, Chiriquí vs Colón, estadio Mariano Bula
- 2:00 pm, Veraguas vs Panamá Este, estadio Rod Carew
- 7:00 pm, Bocas del Toro vs Panamá Metro, estadio Rod Carew
- 7:00 pm, Occidente vs Darién, Estadio Metetí
- 7:00 pm, Los Santos vs Coclé, Remón Cantera
- 7:00 pm, Herrera vs Panamá Oeste, Estadio Mariano Rivera