Alineación del Real Madrid para enfrentar al Getafe en LaLiga

El Real Madrid se enfrentará en el Santiago Bernabéu al Getafe en jornada de la competición española (LaLiga), con un joven de 18 años de edad en el once del DT Álvaro Arbeloa.
Por su parte la visita tiene 29 puntos en el lugar 14 de la tabla de posiciones.
Alineación del Real Madrid
Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiguer, David Alaba, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Arda Guler, Aurelién Tchouameni, Thiago Pitarch, Gonzalo García y Vinícius Jr.
Kylian Mbappé ha sido baja y recientemente se confirmo su "esguince en la rodilla izquierda".