Alineación del Real Madrid para enfrentar al Getafe en LaLiga

El Real Madrid y su once para verde cara a cara en jornada de la competición española (LaLiga) ante Getafe.

El Real Madrid se enfrentará en el Santiago Bernabéu al Getafe en jornada de la competición española (LaLiga), con un joven de 18 años de edad en el once del DT Álvaro Arbeloa.

Los "merengues" llegan a este encuentro con 60 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones, por debajo del FC Barcelona que lidera la competición.

Por su parte la visita tiene 29 puntos en el lugar 14 de la tabla de posiciones.

Alineación del Real Madrid

Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiguer, David Alaba, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Arda Guler, Aurelién Tchouameni, Thiago Pitarch, Gonzalo García y Vinícius Jr.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2028535874628075778&partner=&hide_thread=false

Kylian Mbappé ha sido baja y recientemente se confirmo su "esguince en la rodilla izquierda".

