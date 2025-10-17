Orlando Mosquera le atajó otro penal a Karim Benzema

El Al Fayha FC con el guardameta panameño Orlando Mosquera atajándole un penal a Karim Benzema al 88', empató 1-1 con el Al Ittihad en la quinta jornada de la Saudí Pro League.
El Al Ittihad logró emparejar las acciones por medio del saudita Ahmed Al-Ghamdi, quien recibió una pase de Moussa Diaby y anotó al 64.
Mosquera adivinó las intenciones de Karim en el lado izquierdo y en dos tiempos se quedó con el balón para conversar un resultado favorable para su equipo. El seleccionado nacional suma dos penales atajados a Benzema, tras pararle uno en enero del presente año junto a otro de Houssem Aouar.
Con este empate, el equipo del "Kuty" se ubica en la novena posición con 8 puntos y el club del ex futbolista del Real Madrid segundo con 10 unidades.
Números de Orlando Mosquera vs el Al Ittihad
Mosquera de 30 años, jugó su primer partido tras disputar dos con Panamá en la fecha FIFA de octubre.
Terminó jugando 90' minutos, atajó un penal, tuvo 5 atajadas y 3 fueron dentro del área.