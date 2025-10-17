LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  17 de octubre de 2025 - 12:42

Orlando Mosquera le atajó otro penal a Karim Benzema

El Al Fayha FC con el guardameta panameño Orlando Mosquera atajando un penal, empató con el Al Ittihad del francés Karim Benzema.

Orlando Mosquera le atajó otro penal a Karim Benzema
Orlando Mosquera le atajó otro penal a Karim BenzemaFOTO: AlfayhaSC_en

El Al Fayha FC con el guardameta panameño Orlando Mosquera atajándole un penal a Karim Benzema al 88', empató 1-1 con el Al Ittihad en la quinta jornada de la Saudí Pro League.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActuSPL/status/1979230975272903024&partner=&hide_thread=false

Fashion Sakala, atacante zambiano de 28 años de edad, abrió el marcador al 45+1 por el club local en el King Salman Sport City Stadium, luego de una asistencia de Jason.

El Al Ittihad logró emparejar las acciones por medio del saudita Ahmed Al-Ghamdi, quien recibió una pase de Moussa Diaby y anotó al 64.

Mosquera adivinó las intenciones de Karim en el lado izquierdo y en dos tiempos se quedó con el balón para conversar un resultado favorable para su equipo. El seleccionado nacional suma dos penales atajados a Benzema, tras pararle uno en enero del presente año junto a otro de Houssem Aouar.

Con este empate, el equipo del "Kuty" se ubica en la novena posición con 8 puntos y el club del ex futbolista del Real Madrid segundo con 10 unidades.

Números de Orlando Mosquera vs el Al Ittihad

Mosquera de 30 años, jugó su primer partido tras disputar dos con Panamá en la fecha FIFA de octubre.

Terminó jugando 90' minutos, atajó un penal, tuvo 5 atajadas y 3 fueron dentro del área.

En esta nota:
Seguir leyendo

El PSG empata contra el Estrasburgo en la Jornada 8

Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Fútbol Playa se estrenó con victoria

¿Cuánto gana Lamine Yamal en el FC Barcelona?

Recomendadas

Últimas noticias