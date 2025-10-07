Ousmane Dembélé tendrá una celebración especial del Balón de Oro con su primer club

El atacante francés del París Saint-Germain (PSG) Ousmane Dembélé celebrará el domingo su Balón de Oro 2025 en Evreux, ciudad en la que creció y donde comenzó su carrera futbolística, informó este martes a la AFP el ayuntamiento de la localidad.
Después será recibido en el estadio Mathieu Bodmer del Evreux FC, donde comenzó a jugar al fútbol en 2004.
Ousmane Dembélé inició su carrera en Evreux
Dembélé se fue de Evreux al centro de formación del Rennes a los 13 años, antes de jugar en el Borussia Dortmund y en el FC Barcelona.
Vencedor de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain en mayo de 2025, el atacante también ganó el Mundial 2018 con Francia.
