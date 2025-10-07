Balón de Oro Fútbol Internacional -  7 de octubre de 2025 - 12:03

Ousmane Dembélé tendrá una celebración especial del Balón de Oro con su primer club

El atacante francés Ousmane Dembélé celebrará el Balón de Oro con su primer club el domingo en Evreux.

El atacante francés del París Saint-Germain (PSG) Ousmane Dembélé celebrará el domingo su Balón de Oro 2025 en Evreux, ciudad en la que creció y donde comenzó su carrera futbolística, informó este martes a la AFP el ayuntamiento de la localidad.

El jugador de 28 años "será recibido en el ayuntamiento a las 13h00 GMT (15h00 locales) para recibir una medalla de la ciudad y presentar su Balón de Oro", declaró a la AFP el director del gabinete Camille Narancitch.

Después será recibido en el estadio Mathieu Bodmer del Evreux FC, donde comenzó a jugar al fútbol en 2004.

Dembélé se fue de Evreux al centro de formación del Rennes a los 13 años, antes de jugar en el Borussia Dortmund y en el FC Barcelona.

Vencedor de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain en mayo de 2025, el atacante también ganó el Mundial 2018 con Francia.

FUENTE: AFP

