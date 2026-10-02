UMECIT FC sorprendió al San Francisco FC en la jornada 11 con gol de Saldaña

El UMECIT FC sacó una importante victoria ante los líderes del Oeste 1-0 el San Francisco FC con un único tanto de Alberto Saldaña para abrir la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo.
UMECIT FC hace el trabajo
Jorge Dely Valdés hizo varias rotaciones en su once habitual y el primer tiempo fue para el olvido, cuándo intentó hacer los cambios, el equipo no encontró la definición y terminaron sumando una derrota más.
UMECIT suma ahora 16 puntos en espera de lo que hagan sus rivales en la conferencia este. Mientras que los monjes siguen de primeros en el oeste con 20 unidades y Veraguas tiene la oportunidad de poder recortar.