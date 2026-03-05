Pep Guardiola entre los nominados al DT del mes en la Premier League

Pep Guardiola , entrenador del Manchester City, ha sido nominado al premio a mejor técnico de febrero junto a Keith Andrews, del Brentford, Arne Slot, del Liverpool, y Michael Carrick, del Manchester United.

Guardiola dirigió al City a cuatro triunfos, contra Liverpool, Fulham, Newcastle United y Leeds United, y a un empate contra el Tottenham Hotspur durante un mes de febrero en el que se revitalizaron las opciones de ganar la Premier frente al Arsenal.

Sin embargo, el empate de este miércoles contra el Nottingham Forest ha vuelto a reducir las opciones de los 'Sky Blues' de ganar su séptima Premier con Guardiola, aunque este partido, al jugarse en marzo, no cuenta para estas votaciones.

También optan a este galardón Andrews, que tiene al Brentford peleando por los puestos europeos y cuyos primeros meses al frente de los 'Bees' le han valido una renovación hasta 2023, Slot, cuyo Liverpool ganó tres partidos y perdió uno en febrero, y Carrick, que tras coger el relevo de Rúben Amorim, ganó tres partido y empató uno para devolver al Manchester United a la lucha por la Champions League.

De ganarlo Guardiola, será el duodécimo de su carrera, desempatará con David Moyes y se quedará en solitario como el tercero con más galardones, solo por detrás de Arsene Wenger (15) y el inalcanzable Alex Ferguson (27).

El ganador será elegido entre las votaciones del público y un panel de experto. Este será anunciado la semana que viene.

