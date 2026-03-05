Pep Guardiola entre los nominados al DT del mes en la Premier League

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha sido nominado al premio a mejor técnico de febrero junto a Keith Andrews, del Brentford, Arne Slot, del Liverpool, y Michael Carrick, del Manchester United.
Sin embargo, el empate de este miércoles contra el Nottingham Forest ha vuelto a reducir las opciones de los 'Sky Blues' de ganar su séptima Premier con Guardiola, aunque este partido, al jugarse en marzo, no cuenta para estas votaciones.
También optan a este galardón Andrews, que tiene al Brentford peleando por los puestos europeos y cuyos primeros meses al frente de los 'Bees' le han valido una renovación hasta 2023, Slot, cuyo Liverpool ganó tres partidos y perdió uno en febrero, y Carrick, que tras coger el relevo de Rúben Amorim, ganó tres partido y empató uno para devolver al Manchester United a la lucha por la Champions League.
De ganarlo Guardiola, será el duodécimo de su carrera, desempatará con David Moyes y se quedará en solitario como el tercero con más galardones, solo por detrás de Arsene Wenger (15) y el inalcanzable Alex Ferguson (27).
El ganador será elegido entre las votaciones del público y un panel de experto. Este será anunciado la semana que viene.
