Phil Foden renueva con el Manchester City hasta el año 2030

Phil Foden ha firmado un nuevo contrato de cuatro años que le mantendrá en el Etihad Stadium con el Manchester City hasta el año 2030, informó el club en sus distintas plataformas.

"Aficionado del City de toda la vida, este jugador de 26 años continuará su vinculación con el Club, que comenzó cuando tenía nueve años en nuestra Academia. Desde su debut con el primer equipo bajo las órdenes de Pep Guardiola en 2017, se ha convertido en uno de los jugadores más laureados de nuestra historia", escribió en City.

Un gran palmarés para Phil Foden

En total, ha ganado 20 títulos importantes con el City: seis títulos de la Premier League, cinco Copas de la Liga, tres FA Cups, tres Community Shields y una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

En mayo de 2026, se convirtió en el sexto jugador en registrar 100 contribuciones de gol en la Premier League para el City, y es uno de los únicos 20 hombres en marcar 100 veces para el Club en nuestros 132 años de historia.

FUENTE: Mancity