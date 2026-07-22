La selección de España, vigente campeona del mundo, estrenará su segunda estrella en la camiseta en los dos primeros partidos de la Liga de Naciones, contra las selecciones de Croacia y República Checa, respectivamente.
FÚTBOL Fútbol Internacional - 22 de julio de 2026 - 09:26
España estrenará su segunda estrella en partido contra Croacia en Nations League
La selección de España jugará en el mes de septiembre ante Croacia y República Checa en el inicio de la Nations League.
España estrenará segunda estrella en septiembre
Después de ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras imponerse en la final por 1-0 a Argentina, el pasado 19 de julio, el equipo de Luis de la Fuente jugará el 26 de septiembre contra Croacia en Sevilla y el 3 de octubre contra la República Checa en Oviedo, ambos encuentros a las 20.45 horas (18.45 GMT).
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