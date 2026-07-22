España estrenará su segunda estrella en partido contra Croacia en Nations League

La selección de España , vigente campeona del mundo, estrenará su segunda estrella en la camiseta en los dos primeros partidos de la Liga de Naciones, contra las selecciones de Croacia y República Checa, respectivamente.

España estrenará segunda estrella en septiembre

Después de ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras imponerse en la final por 1-0 a Argentina, el pasado 19 de julio, el equipo de Luis de la Fuente jugará el 26 de septiembre contra Croacia en Sevilla y el 3 de octubre contra la República Checa en Oviedo, ambos encuentros a las 20.45 horas (18.45 GMT).