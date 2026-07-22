FÚTBOL Fútbol Internacional -  22 de julio de 2026 - 09:26

España estrenará su segunda estrella en partido contra Croacia en Nations League

La selección de España jugará en el mes de septiembre ante Croacia y República Checa en el inicio de la Nations League.

España estrenará su segunda estrella en partido contra Croacia en Nations League

España estrenará su segunda estrella en partido contra Croacia en Nations League

La selección de España, vigente campeona del mundo, estrenará su segunda estrella en la camiseta en los dos primeros partidos de la Liga de Naciones, contra las selecciones de Croacia y República Checa, respectivamente.

España estrenará segunda estrella en septiembre

Después de ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras imponerse en la final por 1-0 a Argentina, el pasado 19 de julio, el equipo de Luis de la Fuente jugará el 26 de septiembre contra Croacia en Sevilla y el 3 de octubre contra la República Checa en Oviedo, ambos encuentros a las 20.45 horas (18.45 GMT).

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