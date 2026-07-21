FC Barcelona: ¿Cuándo debuta en LaLiga 2026-2027?

El onceno del FC Barcelona bajo el mando del técnico alemán Hansi Flick, iniciará la defensa de su título de LaLiga tras proclamarse campeón el pasado curso con una buena ventaja frente al Real Madrid.

Los culés lograron su campeonato liguero número 29 de la historia para seguir de cerca a los merengues, líder histórico de títulos con 36.

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Los actuales campeones buscarán su tercera corona de manera consecutiva, luego de ganar en el 2024-2025 y en el 2025-2026.

El Barca reforzó su plantilla con los fichajes del atacante inglés Anthony Gordon y el alemán Karim Adeyemi, los cuales complementarán el atanque con Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.

¿Cuándo debuta el FC Barcelona en la temporada 2026-2027?

El conjunto blaugrana chocará ante el Elche, el domingo 23 de agosto en el Estadio Martínez Valero, desde las 2:30 p.m.