Errol Spence Jr vs Tim Tszyu: Día, hora y dónde ver en vivo velada de PBC

El púgil estadounidense Errol Spence Jr se medirá ante el local Tim Tszyu en choque estelar de la velada de PBC en territorio australiano, en su vuelta al cuadrilátero tres años después de una dura derrota ante Terence "Bud" Crawford.

Spence Jr (28-1, 22 KOs) buscará regresar de gran manera al escenario profesional, ante un Tszyu (27-3, 18 KOs), en un combate con peso pactado de 160 libras, que se llevará a cabo en el Sydney Olympic Park.

Errol Spence Jr vs Tim Tszyu en vivo para Panamá

Día: Sábado 25 de julio.

Hora: 8:00 P.M. inicia la cartelera.

Podrás sintonizar en vivo por RPC con Lo Mejor del Boxeo.

El apodado como "The Truth" tendrá su primera aparición en la categoría de peso mediano, después de dominar por años el peso wélter, hasta que enfrentó en aquel julio del 2023 a Terence "Bud" Crawford, que le propinó su primera y hasta el momento única derrota de su carrera como profesional, un choque que marcó un precedente para el atleta originario de Long Island, que ahora trata de volver, así como lo hizo en su momento tras aparatoso accidente automovilístico que pudo costarle la vida.

Por su parte, Tszyu volvió al camino del triunfo en dos ocasiones, tras caer en dos ocasiones ante Sebastian Fundora y una ante Bakhram Murtazaliev.