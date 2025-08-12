Plaza Amador vence a Antigua y es líder de grupo en la Copa Centroamericana 2025

El Plaza Amador de Mario Méndez venció 5-3 a Antigua en la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2025 y se ponen líderes del Grupo A con 6 unidades en dos partidos que han disputado.

Antigua comenzó ganando el partido desde el minuto 6' con anotación de Diego Santis, luego de un centro de tiro de esquina de su hermano Oscar. Plaza Amador lo empató al 16' cuando Negrito Quintero por izquierda le dio un centro a corazón de área que fue desviado por el arquero y llegó a las piernas de Jorlian Sánchez que la mandó al fondo.

Everardo Rose volteó el marcador nuevamente con el balón por izquierda en la zona de Eric Davis que encuentra bien a su compañero y la mandó al fondo al 37'.

Plaza Amador líder de grupo en la Copa Centroamericana 2025

Los goles continuarían en la primera parte porque un error al 44' del defensor de Antigua le permitió a José Murillo robar la pelota y servírsela a Jorlian Sánchez para su doblete.

En la segunda mitad, Cholito Méndez hace una modificación y entró Yoameth Murillo, en su primer toque de pelota la mandó al fondo tras un gran pase de Rose.

El quinto quedó en las piernas de Negrito Quintero que provocó un penal y lo cobró el mismo al 57'.

Los leones se durmieron y al 60' un penal para Antigua le dio el segundo tanto en las piernas de Oscar Santis que luego al 67' volvió a marcar el tercero.

Con este resultado, Plaza Amador es líder del Grupo A de la Copa Centroamericana 2025 con 6 unidades, Antigua segundo por ahora con 4 puntos pero con un partido más, Alajuelense con 3 puntos en dos partidos, Alianza con 1 punto y Managua sin unidades.