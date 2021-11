Pochettino desmiente rumores de su ida al United

Buena parte de las preguntas de la prensa francesa y británica se centraron en el presunto interés del United por contratar a Pochettino, que ya entrenó en Inglaterra al Southampton y Tottenham, con un perfil que supuestamente encaja en Old Trafford.

"No soy un niño. He pasado toda mi vida jugando al fútbol. Hace más de doce años que entreno. Estamos acostumbrados a los rumores en el fútbol. Sé muy bien cómo funciona esto, a veces de una manera positiva, otras negativa. No me dejo distraer. Los rumores están ahí, hay que vivir con ello", insistió el rosarino.

"No voy a hablar (de los rumores) por respeto a mi club y al otro club. No es mi problema lo que está pasando en ese otro club. Estoy concentrado en el PSG", insistió.

"EStoy muy feliz en el PSG. Fui jugador acá, amo al club, sus aficionados. Es un momento fantástico para estar aquí", reiteró.

A Pochettino también se le recordó unas declaraciones que realizó sobre Sir Alex Ferguson, el histórico entrenador del Manchester United entre 1986 y 2013: "No voy a cometer ese error. Lo que pude decir en el pasado, cuando estaba en el Espanyol de Barcelona, que mi sueño era conocer a Ferguson, si lo digo ahora puede ser malinterpretado o sacado de contexto".