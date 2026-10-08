Portugal sin Cristiano Ronaldo escala al quinto puesto del ranking FIFA

La selección de Portugal dio un salto en la reciente actualización del ranking mundial de la FIFA . El combinado luso escaló dos posiciones y se ubica en la quinta casilla con 1,767.85 puntos, desplazando a Brasil y a Marruecos en la tabla general. Todo esto tras el reciente escandalo con Cristiano Ronaldo.

Lo más llamativo de este ascenso es que se consolidó en una ventana internacional donde su capitán y máxima figura histórica, Cristiano Ronaldo , no estuvo presente en todos los encuentros. El delantero del Al-Nassr solo participó en el primer compromiso frente a Gales (victoria por 1-0), mientras que el resto de los triunfos se consiguieron con variantes tácticas que demostraron la profundidad y solidez de la plantilla portuguesa.

Este salto en la clasificación mundial también pone de relieve el éxito en la transición de talento que vive el combinado luso. Con la incorporación de jóvenes figuras que brillan en las grandes ligas europeas, el cuerpo técnico ha logrado conectar un bloque competitivo capaz de mantener la intensidad, el orden defensivo y la pegada ofensiva sin depender exclusivamente de sus referentes históricos.

De cara al futuro inmediato y con la mira puesta en las eliminatorias mundialistas y los torneos continentales, Portugal demuestra que cuenta con un fondo de armario envidiable. La capacidad de sumar de a tres de manera consistente en plazas exigentes ratifica que el proyecto deportivo marcha por excelente camino, consolidándolos como un rival al que todas las potencias deben temer.

Con este impulso anímico y deportivo, los lusos reafirman sus credenciales de cara a los próximos retos del calendario internacional, buscando afianzarse entre los mejores combinados del planeta.