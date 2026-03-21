Premier League: Fulham ganó importante duelo ante Burnley

El Fulham sumó una victoria clave este sábado en Premier League ante el Burnley (3-1), que se adelantó en el marcador con un gol de Zian Flemming, pero vio cómo su rival remontó con dos tantos en apenas seis minutos y sentenció en el descuento con un penalti de Raúl Jiménez para acercarse a los puestos europeos.

El mexicano, que provocó y transformó el la pena máxima, mantiene el 100% de efectividad desde el punto de penalti en la Premier League (14 de 14) para colocar a su equipo octavo, a cinco puntos del Liverpool, quinto clasificado, y deja a su rival penúltimo, a nueve de la permanencia, con solo siete jornadas por disputarse.

El conjunto del oeste de Londres, que encadenaba tres jornadas sin ganar, se sitúa octavo, a cinco puntos del Liverpool, quinto clasificado, y deja a su rival penúltimo, a nueve de la permanencia, con solo siete jornadas por disputarse.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales, ya que Flemming, tras haber avisado previamente, aprovechó un pase desde la banda derecha de Lyle Foster para adelantar a los visitantes.

La reacción fue inmediata y apenas siete minutos después llegó el empate por medio de Joshua King, de 19 años, que aprovechó un error de Martin Dúbravka, incapaz de atrapar un centro, para anotar su primer gol en la Premier League.

El impulso no se detuvo y, seis minutos más tarde, Harry Wilson culminó la remontada con una acción individual desde la banda derecha que finalizó con un disparo ajustado al palo.

Ya en el descuento, el conjunto del oeste de Londres sentenció el duelo para conseguir tres puntos que le permiten reengancharse a la lucha por Europa, mientras que su rival queda en una situación cada vez más comprometida en la pelea por la salvación.

FUENTE: EFE