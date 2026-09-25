UEFA Nations League: Francia supera a Turquía con gol y lesión de Kylian Mbappé

En un duelo del grupo A de la UEFA Nations League 2026-27 marcado por el gol y la lesión de Kylian Mbappé, la Selección de Francia derrotó 1-0 a Turquía en el primer encuentro de Zinedine Zidane como director técnico de "Les Bleus".
La lesión de Kylian Mbappé - UEFA Nations League
Cuando transcurría el minuto 59', Mbappé generó preocupación quedando tendido en el terreno de juego del Kocaeli Stadyumu y pidiendo el cambio por una posible lesión en la rodilla.
Francia y el Real Madrid están a la espera de los resultados de las pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión y determinar si el delantero podrá o no estar disponible para los próximos compromisos de la selección francesa.
Los franceses volverán a jugar el próximo lunes 28 de septiembre ante Bélgica en el King Baudouin Stadium (1:45 pm). Los belgas llegan motivados por su victoria 2-0 frente a Italia en la primera fecha.