UEFA Nations League: Francia supera a Turquía con gol y lesión de Kylian Mbappé

En un duelo del grupo A de la UEFA Nations League 2026-27 marcado por el gol y la lesión de Kylian Mbappé , la Selección de Francia derrotó 1-0 a Turquía en el primer encuentro de Zinedine Zidane como director técnico de "Les Bleus".

El crack del Real Madrid marcó el único gol del partido al minuto 54' con asistencia de Michael Olise, tras un error en la salida del conjunto rival en la primera fecha del certamen.

La lesión de Kylian Mbappé - UEFA Nations League

Cuando transcurría el minuto 59', Mbappé generó preocupación quedando tendido en el terreno de juego del Kocaeli Stadyumu y pidiendo el cambio por una posible lesión en la rodilla.

Francia y el Real Madrid están a la espera de los resultados de las pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión y determinar si el delantero podrá o no estar disponible para los próximos compromisos de la selección francesa.

Los franceses volverán a jugar el próximo lunes 28 de septiembre ante Bélgica en el King Baudouin Stadium (1:45 pm). Los belgas llegan motivados por su victoria 2-0 frente a Italia en la primera fecha.