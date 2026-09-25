Nations League Fútbol Internacional -  25 de septiembre de 2026 - 15:51

UEFA Nations League: Francia supera a Turquía con gol y lesión de Kylian Mbappé

El atacante Kylian Mbappé anotó y se lesionó en la victoria de Francia sobre Turquía en la UEFA Nations League.

UEFA Nations League: Francia supera a Turquía con gol y lesión de Kylian Mbappé

UEFA Nations League: Francia supera a Turquía con gol y lesión de Kylian Mbappé

FOTO: EFE/EPA/STRINGER

En un duelo del grupo A de la UEFA Nations League 2026-27 marcado por el gol y la lesión de Kylian Mbappé, la Selección de Francia derrotó 1-0 a Turquía en el primer encuentro de Zinedine Zidane como director técnico de "Les Bleus".

La lesión de Kylian Mbappé - UEFA Nations League

Cuando transcurría el minuto 59', Mbappé generó preocupación quedando tendido en el terreno de juego del Kocaeli Stadyumu y pidiendo el cambio por una posible lesión en la rodilla.

Francia y el Real Madrid están a la espera de los resultados de las pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión y determinar si el delantero podrá o no estar disponible para los próximos compromisos de la selección francesa.

Los franceses volverán a jugar el próximo lunes 28 de septiembre ante Bélgica en el King Baudouin Stadium (1:45 pm). Los belgas llegan motivados por su victoria 2-0 frente a Italia en la primera fecha.

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