LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  25 de septiembre de 2026 - 23:05

LPF: Agónico gol del Árabe Unido para dormir líderes en el Este

Un gol sobre la hora de Rubén Collymore, le dio os tres puntos en casa al Árabe Unido en la décima jornada del Apertura 2026 de la LPF.

LPF: Agónico gol del Árabe Unido para dormir líderes en el Este

LPF: Agónico gol del Árabe Unido para dormir líderes en el Este

FOTO / LPF

Un gol sobre la hora de Rubén Collymore, le dio os tres puntos en casa al Árabe Unido en la décima jornada del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

En el primer cuarto de hora llegó el gol del DAU, gracias a un rechace de Kevin Melgar tras un tiro de Fernando McClean, el balón quedó para Juan Villalobos que apareció para meter el balón al fondo de las redes.

Pero en la segunda mitad llegó una expulsión para Dionisio Bernal, que terminó en penal. Desde los doce pasos Joseph Cox, ex jugador del Árabe convirtió y lo celebró hacia las gradas de la "Costa Atlántica".

La victoria la selló Collymore con una jugada dentro del área, donde el delantero tuvo que rematar en dos ocasiones para anotar.

Con esta victoria, el DAU llega a 21 puntos, tres más que el Plaza Amador en la Conferencia Este de la LPF.

Gol de la victoria del Árabe Unido

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