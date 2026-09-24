¿Quién es India, el rival de la Selección de Panamá?: Ranking FIFA, entrenador y figuras

La Selección de India afrontará una de las ventanas internacionales más exigentes de los últimos años, con partidos frente a la Selección de Panamá , Brasil y Uruguay, tres de las selecciones que participaron en el Mundial de 2026.

Los “Blue Tigers” ocupan actualmente el puesto 138 del ranking FIFA , de acuerdo con la actualización disponible de FIFA. La clasificación oficial más reciente corresponde al 20 de julio de 2026, mientras que la próxima actualización está prevista para el 7 de octubre.

El equipo asiático es dirigido por Khalid Jamil, quien convocó a 26 jugadores para los compromisos de esta ventana internacional. Jamil tendrá la oportunidad de medir a su equipo ante rivales de un nivel internacional considerablemente superior.

Selección de Panamá, el primer desafío

India se enfrentará a Panamá el viernes 25 de septiembre, en el Sree Kanteerava Stadium de Bengaluru, en lo que será el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones. El encuentro está programado para las 7:30 p.m. hora local de India.

Posteriormente, el conjunto indio viajará a Kolkata para medirse con Brasil el 3 de octubre en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium).

Cierran sus amistosos el martes 6 de octubre ante Uruguay en Vybk Kolkata.

Las figuras de India

Entre los nombres más destacados de la convocatoria aparece el experimentado Gurpreet Singh Sandhu, guardameta y uno de los futbolistas con mayor recorrido internacional de la plantilla. Gurpreet, que recientemente alcanzó los 75 partidos internacionales, es actualmente uno de los referentes del equipo tras el retiro de Sunil Chhetri.

También sobresale el regreso del mediocampista Anirudh Thapa, de 28 años, quien vuelve a la selección después de dos años de ausencia. El futbolista disputó su último partido internacional en septiembre de 2024 y ahora tendrá la posibilidad de enfrentarse a Panamá, Brasil y Uruguay.

Otro jugador a seguir es Ryan Williams, delantero de 32 años que nació en Australia y cuenta con ascendencia india. Williams ya suma dos partidos y un gol con India desde su debut internacional en marzo de 2026. Además, tendrá un partido especial ante Panamá, ya que juega para el Bengaluru FC y regresará al Sree Kanteerava Stadium, su casa a nivel de clubes.

La convocatoria también incluye a futbolistas como Manvir Singh, Ashique Kuruniyan, Sahal Abdul Samad, Farukh Choudhary, Rahim Ali y Vikram Partap Singh, además de los jóvenes Mohammed Sanan y Macarton Nickson, quienes vienen dando el salto desde las categorías juveniles hacia la selección absoluta.