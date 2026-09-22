Selección de Panamá nombra a su nuevo preparador físico con gran experiencia en España

La Federación Panameña de Fútbol anuncia la contratación del español Sergio Pardo Carrillo como nuevo preparador físico de la Selección de Panamá.
Nacido en Málaga (España), cuenta con estudios en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con Maestría en Alto Rendimiento en Fútbol en la Universidad de Cataluña en España.
También cuenta con un diplomado en Educación Física por la Universidad de Granada.
Son más de 20 años de experiencia en el fútbol profesional.
Su último club fue el Santos Laguna, de la primera división de México, donde trabajó como preparador físico del primer equipo del 2024 al 2026.
También trabajó como preparador físico del club Rayo Vallecano, en la primera división de España, del 2023 al 2024.
El nuevo preparador físico de Panamá Mayor cuenta con experiencia en clubes de la primera y segunda división de España, así como en la primera división de México.
Trayectoria de Sergio Pardo Carrillo
- UD Almería – Coordinar metodológico del fútbol base
2007 – 2017 – primer equipo – filial (ESP)
- CD Lugo – Preparador físico
2017-2018 – Segunda División (ESP)
- SD Huesca – Preparador físico
2018-2019 – Primera División (ESP)
- Girona FC – Preparador físico
2019 – 2021 – Segunda División (ESP)
- Elche CF – Preparador físico
2021 – 2023 – Primera División (ESP)
- Rayo Vallecano – Preparador físico
2023 – 2024 – Primera División (ESP)
- Santos Laguna – Preparador físico
2024 – 2026 – Primera División (MEX)
FUENTE: FPF