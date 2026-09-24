Próximo rival de la Selección de Panamá empata ante Palestina

Con goles de Jesse Randall y Ben Waine, Nueva Zelanda (próximo rival de la Selección de Panamá ) igualó 2-2 ante Palestina en China.

Palestina reaccionó y consiguió darle vuelta al encuentro en el primer tiempo. Asad Al-Islam Hamlaoui marcó al minuto 27 para establecer el 1-1, mientras que Oday Dabbagh puso el 2-1 al minuto 39. Antes de finalizar la primera mitad, Joel Randall había conseguido el empate para Nueva Zelanda al 35’, dejando el marcador 2-2.

El resultado no se movió durante la segunda parte y ambos equipos terminaron repartiendo puntos en un encuentro que sirvió a Nueva Zelanda para continuar dándole minutos a su plantilla.

Próximo reto: Selección de Panamá

Nueva Zelanda tendrá ahora un compromiso de mayor exigencia dentro de su preparación, ya que se medirá a la Selección de Panamá el próximo jueves 1 de octubre, en el Estadio Internacional de Yokohama, Japón.

El partido formará parte de un cuadrangular internacional en territorio japonés, en el que también participan Japón y Ecuador. Panamá y Nueva Zelanda disputarán una de las semifinales, mientras que Japón y Ecuador protagonizarán la otra.

Para Panamá, dirigido por Thomas Christiansen, el encuentro será parte de la preparación posterior a su participación en la Copa Mundial de 2026 y de cara a los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF que se disputarán en noviembre.