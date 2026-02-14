Real Madrid golea para ponerse líderes en LaLiga y meten presión al Barcelona

El Real Madrid goleó a la Real Sociedad (4-1) gracias a un doblete del brasileño Vinícius Junior, ambos goles de penalti, en los minutos 25 y 48, al tanto de Gonzalo García en el 5 y al del uruguayo Fede Valverde en el 31 para ponerse provisionalmente como líderes de LaLiga.

Un resultado que le permite cerrar el sábado como líder de la Liga, con dos puntos de ventaja, a expensas de lo que haga el Barcelona en su partido ante el Girona este lunes.

La Real Sociedad igualó a uno el marcador, de penalti transformado por Mikel Oyarzabal en el minuto 21, pero los locales no tardaron en volver a poner distancia y dominaron con tranquilidad el resto del encuentro.

Ahora los "Merengues" se concentran para enfrentar al Benfica en la ida del playoffs de la UEFA Champions League con un fresco Kylian Mbappé que no vio minutos ante los "Donostierras".