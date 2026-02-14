Christian Bethancourt: "Representar al país es lo más grande para un pelotero"

El receptor Christian Bethancourt conversó con la prensa este sábado en los entrenamientos de la selección de Béisbol de Panamá, rumbo al Clásico Mundial 2026 , que se jugará del 5 al 17 de marzo.

Bethancourt firmó un contrato de ligas mejores con los Cubs para el 2026 y buscará estar en MLB tras vestir la camiseta de otras franquicias como Bravos, Padres, Atléticos y Tampa Bay.

"Representar al país es lo más grande para un pelotero. Siento que es un torneo muy importante que debemos afrontar con mucha seriedad", dijo el pelotero de 34 años.

"Este año tenemos el material mejorado con varios Grandes Ligas, que pueden aportar en el terreno de juego y quien quita clasifiquemos a la siguiente ronda", añadió.

"Es una posición que en lo personal me gusta y sí debo jugar en la primera base en el torneo, voy a jugar", finalizó sobre la posibilidad de verlo en acción en la inicial.

Sobre la baja de Iván Herrera - Clásico Mundial 2026

"Es una triste noticia porque lo conozco y sé que es un "Birrioso". Le envié un mensaje que vendrán más clásicos y que ahora mismo su futuro es lo más importante".

El pelotero de los Cardenales fue sometido a una cirugía en su codo derecho al terminar la campaña 2025 y a pesar de que su recuperación avanzaba de manera positiva, el jugador y la franquicia priorizarán su salud.