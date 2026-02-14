LALIGA Fútbol Internacional -  14 de febrero de 2026 - 13:28

Real Madrid: XI de Arbeloa para enfrentar a la Real Sociedad

El técnico español Álvaro Arbeloa presentó el once inicial del Real Madrid para medirse a la Real Sociedad en LaLiga.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, confirmó su alineación para medirse a la Real Sociedad (3:00 pm) en la jornada 24 de LaLiga de España 2025-2026.

El técnico merengue recupera al brasileño Vinícius, ausente en la pasada jornada liguera en Mestalla ante el Valencia por tener que cumplir un partido de sanción, y al francés Ferland Mendy, que estaba de baja desde el 8 de enero.

Siguen en la enfermería madridista los brasileños Militao y Rodrygo, apurando los últimos días de recuperación de una tendinosis en el músculo isquiotibial de la pierna derecha, y el inglés Bellingham con una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda.

Alineación del Real Madrid vs Real Sociedad

Thibaut Courtois; Trent Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler; Camavinga, Vinicius Jr y Gonzalo García.

image
