Real Madrid: XI de Arbeloa para enfrentar a la Real Sociedad

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, confirmó su alineación para medirse a la Real Sociedad (3:00 pm) en la jornada 24 de LaLiga de España 2025-2026.
Siguen en la enfermería madridista los brasileños Militao y Rodrygo, apurando los últimos días de recuperación de una tendinosis en el músculo isquiotibial de la pierna derecha, y el inglés Bellingham con una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda.
Alineación del Real Madrid vs Real Sociedad
Thibaut Courtois; Trent Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler; Camavinga, Vinicius Jr y Gonzalo García.