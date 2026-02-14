Real Madrid: XI de Arbeloa para enfrentar a la Real Sociedad FOTO: REAL MADRID

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, confirmó su alineación para medirse a la Real Sociedad (3:00 pm) en la jornada 24 de LaLiga de España 2025-2026.

El técnico merengue recupera al brasileño Vinícius, ausente en la pasada jornada liguera en Mestalla ante el Valencia por tener que cumplir un partido de sanción, y al francés Ferland Mendy, que estaba de baja desde el 8 de enero.

