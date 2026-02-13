Adalberto Carrasquilla sumó minutos en victoria de Pumas en Puebla

El Estadio Cuauhtémoc fue el escenario donde el Club Puebla cayó 3-2 ante los Pumas de la UMAN del panameño Adalberto Carrasquilla en la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga MX .

" La Franja " abrió el marcador con un tanto del costarricense Juan Pablo Vargas con asistencia de Kevin Velasco al minuto 29'.

¡Remontada y 3 puntos! Adalberto Carrasquilla ingresó de cambio al 54' en la victoria de Pumas 3-2 sobre Puebla en la fecha 6 de la #LigaMX . @PumasMX pic.twitter.com/55gvFrkuTI

Los locales aumentarían la ventaja al 41' por medio del colombiano Édgar Guerra, pero la visita reaccionó en el cierre del primer tiempo con un gol de Guillermo Martínez (44').

Para la segunda parte, Robert Morales de penal igualó las acciones al 64' y Juninho Vieira completó la remontada al 88'.

El seleccionado nacional de 27 años ingresó de cambio al 54' por César Garza, tuvo 2 pases claves, 1 intercepción, 1 recuperación y 0/2 en duelos terrestres.

Esta victoria de los universitarios los deja ubicados momentáneamente en la segunda posición con 12 puntos.

Próximo duelo de Adalberto Carrasquilla

Los Pumas del canalero volverán a jugar el domingo 22 de febrero ante Monterrey en la fecha 7 de la Liga MX, desde el Estadio Olímpico Universitario (6:00 pm).