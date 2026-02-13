Adalberto Carrasquilla sumó minutos en victoria de Pumas en Puebla

El Estadio Cuauhtémoc fue el escenario donde el Club Puebla cayó 3-2 ante los Pumas de la UMAN del panameño Adalberto Carrasquilla en la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga MX.
Los locales aumentarían la ventaja al 41' por medio del colombiano Édgar Guerra, pero la visita reaccionó en el cierre del primer tiempo con un gol de Guillermo Martínez (44').
Para la segunda parte, Robert Morales de penal igualó las acciones al 64' y Juninho Vieira completó la remontada al 88'.
El seleccionado nacional de 27 años ingresó de cambio al 54' por César Garza, tuvo 2 pases claves, 1 intercepción, 1 recuperación y 0/2 en duelos terrestres.
Esta victoria de los universitarios los deja ubicados momentáneamente en la segunda posición con 12 puntos.
Próximo duelo de Adalberto Carrasquilla
Los Pumas del canalero volverán a jugar el domingo 22 de febrero ante Monterrey en la fecha 7 de la Liga MX, desde el Estadio Olímpico Universitario (6:00 pm).