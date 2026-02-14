El Norwich City le ganó al West Bromwich sin José Córdoba

El Norwich City con el panameño José Córdoba en el banquillo de suplentes, sacó un valioso triunfo 3-1 sobre el West Bromwich Albion en la cuarta ronda de la FA Cup .

Después de realizar buenos partidos con los canarios en las últimas semanas, el técnico belga Philippe Clement decidió dejar en el banquillo al central canalero.

Paris Maghoma (31), Ben Chrisene (82) y Mohamed Touré (90+3) anotaron los goles de la victoria, mientras que Josh Maja anotó al 68' por la visita en el estadio Carrow Road.

Próxima cita de José Córdoba con su club

El Norwich City y el seleccionado nacional de 24 años volverán a jugar el sábado 21 de febrero ante el Birmingham City (10:00 am) en la English Football League Championship de Inglaterra.