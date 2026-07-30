Real Madrid: ¿Qué lesión tiene tiene Raúl Asencio?

El futbolista español del Real Madrid , Raúl Asencio, sufre una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha y permanecerá pendiente de evolución tras la evaluación hecha este jueves por los servicios médicos del club.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha", informó el conjunto blanco en un comunicado.

El defensor canario es baja por lesión y sus plazos de recuperación con vistas a su reincorporación a las órdenes de José Mourinho quedan condicionados a su evolución. En el día de hoy, según informó el club, Asensio trabajó en el interior de las instalaciones, al margen del trabajo con balón.

El resto de jugadores de la primera plantilla disponibles completaron este jueves una nueva sesión en la Ciudad Deportiva en el que es el cuarto día de entrenamientos de la tercera semana de la pretemporada del Real Madrid.

La sesión comenzó en el gimnasio y prosiguió sobre el césped. Junto a un grupo de canteranos, los futbolistas llevaron a cabo un calentamiento articular y realizaron ejercicios de posesión y presión. Continuaron con carreras y completaron trabajo de circulación de balón con finalización en miniporterías. Por último, hicieron trabajo táctico y terminaron disputando un partido, explicó el Real Madrid en su nota.

Los demás lesionados en el Real Madrid

Por su parte, los jugadores brasileños Militão y Rodrygo y el francés Mendy continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

FUENTE: EFE