Real Madrid superó al Atlético de Madrid con estelar partido de VInicius Jr y Fede Valverde

Por delante en el marcador por medio de Ademola Lookman y Giuliano Simeone, con el gol del primero tras el taconazo del segundo en el primer tiempo, tres concesiones atrás doblegaron en la segunda parte al Atlético de Madrid en un nuevo derbi sin triunfo ni puntos en el Bernabéu, donde el Real Madrid ganó 3-2.

La secuencia de fallos implica a su defensa. A David Hancko, autor del penalti sobre Brahim Díaz cuando este se iba hacia la línea de fondo. Lo trabó y lo derribó. Minuto 50 y 7 segundos. La pena máxima la transformó Vinicius dos minutos después para nivelar el duelo, hasta entonces bajo el triunfo parcial del equipo rojiblanco desde la media hora.

En el 2-1, a Matteo Ruggeri y José María Giménez. Al lateral izquierdo por el pase al medio tan flojo. Al central uruguayo, sobre todo, entrado al campo en el descanso por una “indisposición” de Robin Le Normand, por la falta de tensión y el exceso de confianza de su despeje, cortado por Fede Valverde para encarar el gol del 2-1 ante Juan Musso.

El derechazo del 2-2 de Nahuel Molina en el minuto 67, como hace una semana contra el Getafe, fue formidable. Un trallazo con el empeine imparable para Andriy Lunin y para cualquiera, desde fuera del área, para empatar de nuevo el enfrentamiento del Bernabéu. Giuliano Simeone y Marcos Llorente, manos a la cabeza. Julián Alvarez se subió encima de su compañero en el Atlético y Argentina, con la que fueron campeones del mundo.

Vinicius Jr le da la victoria al Real Madrid

El 3-2 en el minuto 71 y medio también apuntó al rendimiento defensivo del Atlético. El pase de un lado a otro encontró a Vinicius Jr demasiado solo en el lado izquierdo, enfrentado a un superado Álex Baena, sin ayudas ni coberturas, con un tiro con la derecha que también sobrepasó a Musso. Otra concesión. El Real Madrid no perdona. Otro gol.

FUENTE: EFE