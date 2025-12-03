Real Betis vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver J16 de LaLiga

El Real Betis enfrentará al FC Barcelona en la jornada 16 de LaLiga en un duelo donde los blaugranas buscan mantener su primer lugar y sus rivales quieren salir de ese quinto puesto.
Los blaugranas vienen de vencer 3-1 al Atlético de Madrid en el duelo del pasado martes y consiguen seguir líderes de la competencia.
Las posibles bajas de ambos equipos serían la de Isco, Lo Celso, Amrabat y Bartra, por el Barcelona serían Ter Stegen, Ronald Araujo, Dani Olmo, Fermín López, Frenkie De Jong, la posible baja sería Pedri, pero el club no ha informada nada.
Fecha, hora y dónde ver Real Betis vs FC Barcelona, en la J16 de LaLiga
- Fecha: Sábado, 6 de diciembre de 2025
- Hora: 12:30 pm
- Lugar: Estadio Benito Villamarín
- Dónde ver: Seguir las redes sociales de Deportes RPC.