LaLiga Fútbol Internacional -  7 de abril de 2026 - 16:22

Real Madrid vs Girona: Fecha, hora y dónde seguir en EN VIVO J31 de LaLiga

El Real Madrid viene de sufrir dos duras derrotas, una en LaLiga, que permite al FC Barcelona alejarse en la tabla y otra en la Champions League ante el Bayern.

Real Madrid vs Girona: Fecha

Real Madrid vs Girona: Fecha, hora y dónde seguir en EN VIVO J31 de LaLiga

FOTO / REAL MADRID

El Real Madrid viene de sufrir dos duras derrotas, una en LaLiga, que permite al FC Barcelona alejarse en la tabla y otra en la Champions League ante el Bayern Múnich en la ida de cuartos de final.

Primero los blancos cayeron ante el Mallorca 2-1 con la vuelta de Eder Militao que anotó; mientras que en Champions perdieron por igual resultado 2-1, donde Kylian Mbappé descontó por los blancos.

Mientras tanto su rival de turno será el Girona ubicado en el puesto 12 con 37 puntos y que ayer viene de ganar 1-0 al Villarreal.

En el partido de la primera vuelta, estos conjuntos igualaron a un gol. Azzedine Ounahi adelantó a los suyos, pero el delantero francés Mbappé igualó las acciones desde el punto penal.

Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Girona

  • Fecha: Viernes 10 de abril
  • Hora: 2:00 P.M.
  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
  • Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com
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