Real Madrid vs Girona: Fecha, hora y dónde seguir en EN VIVO J31 de LaLiga

El Real Madrid viene de sufrir dos duras derrotas, una en LaLiga, que permite al FC Barcelona alejarse en la tabla y otra en la Champions League ante el Bayern Múnich en la ida de cuartos de final.
Mientras tanto su rival de turno será el Girona ubicado en el puesto 12 con 37 puntos y que ayer viene de ganar 1-0 al Villarreal.
En el partido de la primera vuelta, estos conjuntos igualaron a un gol. Azzedine Ounahi adelantó a los suyos, pero el delantero francés Mbappé igualó las acciones desde el punto penal.
Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Girona
- Fecha: Viernes 10 de abril
- Hora: 2:00 P.M.
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
- Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com