Robert Lewandowski sufre lesión en el muslo

El goleador culé Robert Lewandowski sufre una lesión en el muslo y es duda para el inicio de temporada con el FC Barcelona.

El atacante polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski sufre una lesión en el muslo izquierdo y es duda para el inicio de temporada, indicó este viernes el club catalán en sus redes sociales.

"Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad", indicó el Barça, confirmando la ausencia del atacante de 36 años en el Trofeo Joan Gamper contra el Como del fútbol italiano.

Su baja podría afectar también a la primera jornada de LaLiga, en la que el Barça visitará al Mallorca el próximo 16 de agosto.

FUENTE: AFP

