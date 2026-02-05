Rodrygo sancionado dos partidos con el Real Madrid en Champions League

El Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA sancionó con dos partidos de sanción al atacante del Real Madrid Rodrygo Goes, que se perderá la eliminatoria de los dieciseisavos de final contra el Benfica, por "insultar o dirigir lenguaje abusivo a un árbitro", según explicó el organismo en un comunicado en su página web.

El atacante fue expulsado precisamente en el minuto 96 del último encuentro del máximo torneo europeo contra el conjunto portugués, con derrota madridista por 4-2 en Lisboa, por el colegiado italiano Davide Massa.

Rodyrgo sancionado con el Real Madrid

En sus resoluciones, que recogen las decisiones disciplinarias adoptadas por la UEFA entre el 30 de enero y el 4 de febrero, también informa de sendas multas de 40.000 euros tanto al Real Madrid como al Benfica por retraso en el inicio del encuentro, así como sus entrenadores, Jose Mourinho y Álvaro Arbeloa, han sido advertidos por ese hecho.

Asimismo, el Comité de Ética, Control y Disciplina ha impuesto una multa de 60.000 euros al Galatasaray, por el lanzamiento de objetos y el encendido de bengalas en el encuentro contra el Manchester City en el estadio Etihad.