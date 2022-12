Roger Schmidt reacciona a los rumores de venta de Enzo Fernández

"Siempre es lo mismo en el fútbol, especialmente cuando tienes jugadores muy talentosos que juegan a un alto nivel. Siempre existe el riesgo de que a veces perdemos jugadores, es normal. Siempre tenemos que estar preparados para cualquier cosa, pero ahora el foco está completamente en Braga", añadió Schmidt.

¿Conversaron?

Sobre una posible plática entre él y el argentino, expresó "No puedo hablar de esas conversaciones, porque cuando hablo con los jugadores es entre nosotros, me las guardo. Lo que puedo decir es lo que ya he dicho: todos sabemos cómo es el fútbol, estos jugadores jóvenes a veces tienen oportunidades. No es solo con Enzo, es parte del negocio del fútbol".

"Si tienes esas oportunidades, entonces tienes que tomar decisiones. Puedo darles consejos o recomendaciones, pero siempre respeto las decisiones de los jugadores, porque solo tienen una carrera. Puedo tratar de convencer o influir en sus decisiones, pero siempre las respeto", manifestó el entrenador del Benfica.