LPF: CAI goleó al Veraguas United en la jornada 14 del Clausura 2025

En un emocionante encuentro disputado en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez, el CAI goleó 3-0 al Veraguas United en la jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Al minuto 65' los vikingos aprovecharon una mala salida del guardameta Berny Araya para definir el primero por medio de Héctor Hurtado.
La segunda anotación llegaría al 67', donde la defensa del United estaba adelantada y Ángel Valverde se quitó al portero para definir a portería vacía.
Para completar la goleada, Víctor Ávila se hizo presente en el marcador al 82'.
El CAI escala posiciones - LPF
El onceno del CAI después de recuperar tres puntos en la semana pasada por alineación indebida del Veraguas United en la fecha 4, ahora suma tres más ante el mismo rival para llegar a 19 unidades y ubicarse en la segunda posición de la Conferencia Oeste.