LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  26 de octubre de 2025 - 20:32

LPF: CAI goleó al Veraguas United en la jornada 14 del Clausura 2025

CAI y Veraguas United se vieron las caras en la jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

LPF: CAI goleó al Veraguas United en la jornada 14 del Clausura 2025

LPF: CAI goleó al Veraguas United en la jornada 14 del Clausura 2025

FOTO: LPF

En un emocionante encuentro disputado en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez, el CAI goleó 3-0 al Veraguas United en la jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

Tras unos primeros 45' minutos con pocas ocasiones claras de gol, el segundo tiempo inició con mucha intensidad, después de un remate de Rafael Águila que pegó en el poste al minuto 49'.

Al minuto 65' los vikingos aprovecharon una mala salida del guardameta Berny Araya para definir el primero por medio de Héctor Hurtado.

La segunda anotación llegaría al 67', donde la defensa del United estaba adelantada y Ángel Valverde se quitó al portero para definir a portería vacía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1982609502672458014&partner=&hide_thread=false

Para completar la goleada, Víctor Ávila se hizo presente en el marcador al 82'.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1982613395020173615&partner=&hide_thread=false

El CAI escala posiciones - LPF

El onceno del CAI después de recuperar tres puntos en la semana pasada por alineación indebida del Veraguas United en la fecha 4, ahora suma tres más ante el mismo rival para llegar a 19 unidades y ubicarse en la segunda posición de la Conferencia Oeste.

En esta nota:
Seguir leyendo

CAI vs Veraguas United: Fecha, hora y dónde ver J14 del Clausura 2025 LPF

LPF: Partidos para la jornada 14 del Clausura 2025

LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 13 del Clausura 2025

Recomendadas

Últimas noticias