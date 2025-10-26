Juegos Centroamericanos 2025 Deportes -  26 de octubre de 2025 - 21:00

Juegos Centroamericanos 2025: Michael Lawson hizo historia para Panamá en ESports

Michael Lawson hizo historia para Panamá, ganando el primer oro en la historia de los Esports en los Juegos Centroamericanos 2025.

FOTO: COP

Michael Lawson le da a Panamá su primera medalla de oro en la historia de los Esports en los XII Juegos Centroamericanos 2025 de ESports - Subsede Panamá.

Con un Learning Vila coreando cada gol, el nuestro le ganó a Arnaldo Vásquez, de Guatemala, la final de la modalidad E-Football.

Flavio Cano de El Salvador terminó en el tercer lugar y se quedó con la medalla de bronce.

De esta manera, la delegación de Panamá suma su tercera presea dorada del día, tras las ganadas por el Flag Football en la rama masculina y femenina en el Estadio Emilio Royo.

Panamá sigue sumando oros en los Juegos Centroamericanos 2025

Con esta medalla de oro, Panamá llegó a 34 doradas para seguir ubicados en la cuarta posición del medallero general, por detrás de Guatemala (137), Costa Rica (47) y El Salvador (40).

