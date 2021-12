Rolando Blackburn es nuevo jugador del Club Royal Pari

Recientemente Rolando Blackburn colgó un video con un emotivo mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

"Me llevo muchas cosas de The Strongest en el corazón, primero le agradezco a Dios por haberme traído aquí y encontrar una familia, le agradezco por haberme dado amigos, alegrías, aprendizajes y tristezas, los caminos suyos son perfectos y haber defendido la camiseta de The Strongest es una de las experiencias más lindas que tuve en mi vida. Le agradezco a la hinchada que siempre me apoyó y por el bien del tigre los exhorto a elegir bien a sus nuevos dirigentes, que sepan valorar el trabajo y el esfuerzo de las personas, que vengan días buenos y líderes que realmente puedan guiar al tigre por el camino del éxito, que juntos se unan de la mano con una dirigencia idónea que sepa guiar al equipo. Esperé hasta el final para poder renovar, por el cariño que le tengo a la institución y a los colores, haciendo sacrificios dejando muchas cosas de lado, mi prioridad siempre fue el Tigre pero nunca me llamaron. Me llevo en la maleta no las malas experiencias sino un corazón atigrado", señaló el panameño.

https://twitter.com/Toro_Blackburn/status/1475645934394654722 Me llevo muchas cosas de The Strongest en el corazón, primero le agradezco a Dios por haberme traído aquí y encontrar una familia, le agradezco por haberme dado amigos, alegrías, aprendizajes y tristezas, los caminos suyos son perfectos y haber defendido la camiset @ClubStrongest pic.twitter.com/DvLYOkfUW7 — Rolando Blackburn (@Toro_Blackburn) December 28, 2021

Se destaca que para la temporada 2022, Royal Pari tendrá actividad en la Copa Sudamericana, torneo en el que medirá a Oriente Petrolero los días 8 y 16 de marzo.