Ronaldinho vuelve a jugar a los 46 años con el Ravenna en la Serie C

El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho volvió a pisar un terreno de juego este domingo, tras más de once años de su retirada como futbolista profesional, con la camiseta del Ravena, que milita en la Serie C italiana, con el que jugó cuarenta y cinco minutos y participó en el gol que puso en ventaja a su equipo.

Con una equipación concebida para la ocasión, diseñada con un estilo elegante en blanco y oro con el característico monograma "10 R" de 'Dinho', una tipografía que rinde homenaje a las botas clásicas Nike Total 90 y unos gráficos inspirados en los mosaicos bizantinos de la ciudad de Rávena, el legendario jugador saltó al campo del Estadio Bruno Benelli para el derbi contra el Forlì.

Ronaldinho, de 46 años, hizo su aparición antes de que arrancara el partido agarrado de la mano de un niño que no podía ocultar su felicidad, con quien el brasileño bromeaba y sonreía.

Vestido con guantes y manga larga para protegerse del frío de la ciudad norteña, lució también el moño recogido con una cinta para el pelo, una imagen icónica que le acompañó durante buena parte de su carrera. Así se materializó su regreso al fútbol.

La expectación era máxima, y fue necesario habilitar 1.800 asientos adicionales para elevar el aforo del recinto hasta los 6.500 espectadores.

En las gradas se encendieron bengalas y fuegos artificiales, reflejo de la fiesta que vivió una ciudad de apenas 156.000 habitantes y que este domingo se convirtió en uno de los grandes focos de atención del fútbol mundial.

Ronaldinho fue parte del primer gol

'Dinho' tocó su primer balón en el minuto siete, cuando se ofreció a sacar un córner que no encontró rematador. Dos minutos después, el brasileño intentó filtrar un pase al borde del área que interceptó la defensa del Forlì. Lo consiguió, en una jugada similar, en el minuto 13.

En el 18 puso un centro medido desde un saque de esquina que remató su compañero Giulio Donati, pero fue rechazado por el guardameta rival. Ya en el minuto 36, Ronaldinho participó en el 1-0 con un pase a Lorenzo Lonardi, que asistió a Donati para poner el primer gol en el marcador y desatar la locura en la grada.

A tres minutos de ser destituido en el descanso, el brasileño recibió el balón en el mediocampo y lo protegió antes de ser derribado por un rival, que se disculpó y desató la sonrisa de la leyenda brasileña, que inmediatamente aceptó las disculpas del rival.

Dejó el terreno de juego con el 1-0 a favor del Ravena, entre risas, aplausos y saludos de la grada.

4.068 días, es decir, 11 años, 1 mes y 20 días después, 'Dinho', campeón del mundo con Brasil en 2002 y ganador del Balón de Oro en 2005, y ex jugador de Gremio, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense, volvió a vestirse de corto.

En el club blaugrana ganó cinco títulos: dos ligas, una Liga de Campeones y dos Supercopas de España, y con el Milan el 'Scudetto' en 2011, entre otros títulos. Este domingo, el brasileño se quedó a las puertas de anotar el gol 300 de su carrera.

El mítico jugador de 'La Canarinha' había aterrizado en la ciudad de la región de Emilia-Romaña, situada a 75 kilómetros de Bolonia, el pasado viernes, cuando fue recibido por el presidente del club, Ignazio Cipriani.

El propio Ronaldinho explicó que su motivación era volver a sentir la alegría del fútbol, competir otra vez, ilusionar a sus compañeros y ayudar al equipo. En su presentación llegó a decir que quería "ganar" y hacer una temporada "espectacular".

Su llegada al equipo italiano responde sobre todo a una estrategia comercial, de promoción y de expansión internacional de la marca del club.

El presidente, con quien Ronaldinho mantiene una buena relación, impulsa un proyecto para dar más proyección al Ravena y situarlo más allá del fútbol, también en ámbitos como la cultura, la moda y la identidad contemporánea.