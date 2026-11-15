Selección de Panamá vs Curazao: Posible alineación de Thomas Christiansen FOTO: FPF

La Selección de Panamá intentará asegurar su boleto al Final Four de la Liga de Naciones Concacaf y a la Copa Oro 2027 este domingo 15 de noviembre, cuando reciba a Curazao en el partido de vuelta de los cuartos de final. El compromiso se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 6:00 p.m., con transmisión en vivo por RPC.

El conjunto canalero dirigido por Thomas Christiansen conseguirá la clasificación de manera directa si logra una victoria. En caso de repetirse un empate sin goles, la serie se extenderá al tiempo extra y, de mantenerse la igualdad, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.

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