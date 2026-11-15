Selección de Panamá vs Curazao: Posible alineación de Thomas Christiansen

La Selección de Panamá intentará asegurar su boleto al Final Four de la Liga de Naciones Concacaf y a la Copa Oro 2027 este domingo 15 de noviembre, cuando reciba a Curazao en el partido de vuelta de los cuartos de final. El compromiso se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 6:00 p.m., con transmisión en vivo por RPC.
Sin embargo, si el encuentro termina con un empate con goles, será Curazao quien avance a la siguiente ronda, gracias a la regla del gol de visitante, que tiene valor doble en esta instancia.
Posible alineación de la Selección de Panamá ante Curazao
Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman, Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez y José Fajardo.