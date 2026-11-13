Selección de Panamá: Árbitro mexicano dirigirá el decisivo choque vs. Curazao

Selección d Panamá: Árbitro mexicano dirigirá el decisivo choque vs. Curazao FOTO: CONCACAF

El árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz Nava será el encargado de impartir justicia en el partido de vuelta entre la Selección de Panamá y Curazao, correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf.

Ortiz Nava estará acompañado por sus compatriotas Christian Kiabek Espinosa Zavala y Michel Alejandro Morales Morales, quienes fungirán como asistentes. Por su parte, Jorge Abraham Camacho Peregrina será el cuarto árbitro.

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