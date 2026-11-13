MAREA ROJA Marea Roja -  13 de noviembre de 2026 - 11:39

Selección de Panamá: Árbitro mexicano dirigirá el decisivo choque vs. Curazao

Marco Antonio Ortiz será el encargado de pitar el choque entre la Selección de Panamá y Curazao en el Rommel Fernández.

Selección d Panamá: Árbitro mexicano dirigirá el decisivo choque vs. Curazao

Selección d Panamá: Árbitro mexicano dirigirá el decisivo choque vs. Curazao

FOTO: CONCACAF

El árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz Nava será el encargado de impartir justicia en el partido de vuelta entre la Selección de Panamá y Curazao, correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf.

Ortiz Nava estará acompañado por sus compatriotas Christian Kiabek Espinosa Zavala y Michel Alejandro Morales Morales, quienes fungirán como asistentes. Por su parte, Jorge Abraham Camacho Peregrina será el cuarto árbitro.

El encuentro se disputará en el Estadio Rommel Fernández, donde la selección panameña buscará hacer valer su condición de local para conseguir la clasificación al Final Four y a la Copa Oro 2027.

Cuerpo arbitral del Selección de Panamá vs Curazao

  • Marco Antonio Ortiz Nava (árbitro)
  • Christian Kiabek Espinosa Zavala (asistente)
  • Michel Alejandro Morales Morales (asistente)
  • Jorge Abraham Camacho Peregrina (cuarto árbitro)
  • Benjamín Pineda Ávila (VAR)
  • Yasith Monge Acuña (VAR)

Información brindada por Designaciones Arbitrales

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