Selección de Panamá: Árbitro mexicano dirigirá el decisivo choque vs. Curazao

El árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz Nava será el encargado de impartir justicia en el partido de vuelta entre la Selección de Panamá y Curazao, correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf.
El encuentro se disputará en el Estadio Rommel Fernández, donde la selección panameña buscará hacer valer su condición de local para conseguir la clasificación al Final Four y a la Copa Oro 2027.
Cuerpo arbitral del Selección de Panamá vs Curazao
- Marco Antonio Ortiz Nava (árbitro)
- Christian Kiabek Espinosa Zavala (asistente)
- Michel Alejandro Morales Morales (asistente)
- Jorge Abraham Camacho Peregrina (cuarto árbitro)
- Benjamín Pineda Ávila (VAR)
- Yasith Monge Acuña (VAR)
Información brindada por Designaciones Arbitrales