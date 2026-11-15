FÚTBOL Fútbol Internacional -  15 de noviembre de 2026 - 09:42

Nations League: Partidos para hoy domingo 15 de noviembre

Repasa a continuación los partidos a jugarse este domingo 15 de noviembre en la UEFA Nations League.

Nations League: Partidos para hoy domingo 15 de noviembre

Nations League: Partidos para hoy domingo 15 de noviembre

FOTO: EFE/ MARTIN DIVISEK

El estadio Metropolitano de Madrid revivirá este domingo el espectáculo futbolístico más atractivo que se puede ver hoy en día en Europa entre selecciones, con el partido entre España e Inglaterra, en el que se va a dirimir el liderato del grupo A3 de la UEFA Nations League.

El actual campeón del mundo y de Europa y el subcampeón continental, con sus respectivas estrellas, Lamine Yamal y Harry Kame, se medirán en el feudo del Atlético de Madrid con el reto de acabar como primeros, lo que dará la ventaja de campo en los cuartos de final que se disputarán el próximo marzo.

Al conjunto que dirige de Luis de la Fuente le vale el empate, mientras que una victoria inglesa igualaría a puntos la clasificación. Ello obligaría a recurrir como primer criterio de desempate a la diferencia de goles en los dos cruces, después del 2-3 de España en la ida en Wembley el pasado 26 de septiembre.

Partidos para hoy 15 de noviembre en la Nations League

9:00 a.m.

  • Letonia 0-0 Armenia

  • Chipre 0-1 Montenegro

12:00 p.m.

  • Finlandia vs. San Marino

  • Bielorrusia vs. Albania

2:45 p.m.

  • A1 Bélgica - Italia
  • A1 Francia - Turquía
  • A3 Croacia - Chequia
  • A3 España - Inglaterra
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