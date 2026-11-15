Nations League: Partidos para hoy domingo 15 de noviembre FOTO: EFE/ MARTIN DIVISEK

El estadio Metropolitano de Madrid revivirá este domingo el espectáculo futbolístico más atractivo que se puede ver hoy en día en Europa entre selecciones, con el partido entre España e Inglaterra, en el que se va a dirimir el liderato del grupo A3 de la UEFA Nations League.

El actual campeón del mundo y de Europa y el subcampeón continental, con sus respectivas estrellas, Lamine Yamal y Harry Kame, se medirán en el feudo del Atlético de Madrid con el reto de acabar como primeros, lo que dará la ventaja de campo en los cuartos de final que se disputarán el próximo marzo.

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