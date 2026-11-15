Nations League: Partidos para hoy domingo 15 de noviembre

El estadio Metropolitano de Madrid revivirá este domingo el espectáculo futbolístico más atractivo que se puede ver hoy en día en Europa entre selecciones, con el partido entre España e Inglaterra, en el que se va a dirimir el liderato del grupo A3 de la UEFA Nations League.
Al conjunto que dirige de Luis de la Fuente le vale el empate, mientras que una victoria inglesa igualaría a puntos la clasificación. Ello obligaría a recurrir como primer criterio de desempate a la diferencia de goles en los dos cruces, después del 2-3 de España en la ida en Wembley el pasado 26 de septiembre.
Partidos para hoy 15 de noviembre en la Nations League
9:00 a.m.
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Letonia 0-0 Armenia
Chipre 0-1 Montenegro
12:00 p.m.
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Finlandia vs. San Marino
Bielorrusia vs. Albania
2:45 p.m.
- A1 Bélgica - Italia
- A1 Francia - Turquía
- A3 Croacia - Chequia
- A3 España - Inglaterra