Liga de Naciones Concacaf: Partido para hoy domingo 15 de noviembre FOTO: FPF

Los cuartos de final de la Liga A en la Liga de Naciones Concacaf 2026-27 continúan este domingo 15 de noviembre con la selección de Panamá tratando de conseguir el objetivo de avanzar al Final Four.

Los dirigidos por Thomas Christiansen buscarán darle una alegría a su afición en el Estadio Rommel Fernández cuando se enfrenten a Curazao en el choque de vuelta, tras igualar sin goles en la ida.

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