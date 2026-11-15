FÚTBOL Marea Roja -  15 de noviembre de 2026 - 08:20

Liga de Naciones Concacaf: Partido para hoy domingo 15 de noviembre

Las emociones de la Liga de Naciones Concacaf continúan este domingo 15 de noviembre con la selección de Panamá en acción.

Liga de Naciones Concacaf: Partido para hoy domingo 15 de noviembre

Liga de Naciones Concacaf: Partido para hoy domingo 15 de noviembre

FOTO: FPF

Los cuartos de final de la Liga A en la Liga de Naciones Concacaf 2026-27 continúan este domingo 15 de noviembre con la selección de Panamá tratando de conseguir el objetivo de avanzar al Final Four.

Los dirigidos por Thomas Christiansen buscarán darle una alegría a su afición en el Estadio Rommel Fernández cuando se enfrenten a Curazao en el choque de vuelta, tras igualar sin goles en la ida.

Este será el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia de esta competición, con Panamá registrando la única victoria, un triunfo por 2-1 en la Fase de Grupos de 2023.

Partido para hoy domingo 15 de noviembre en la Liga de Naciones Concacaf

  • Selección de Panamá vs Curazao - Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (6:00 pm) en vivo por RPC

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