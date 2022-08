Ronaldo Córdoba desea volver al fútbol internacional 

"El objetivo está claro, una buena temporada en la liga local como en la internacional y salir fuera”, comentó Ronaldo Córdoba.

"Ahora estoy pasando un momento bueno, espero seguir así con el comportamiento que tengo porque se que todavía falta un poquito más para explotar mi potencial".

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1562255008510484480 ¡Ronaldo quiere volver al fútbol internacional!



"El objetivo está claro, una buena temporada en la liga local como en la internacional y salir fuera”, comentó Ronaldo Córdoba. #FutbolRPC pic.twitter.com/egW5rdmS7J — Deportes RPC (@deportes_rpc) August 24, 2022

El DT del Tauro Francisco Perlo destacó post partido ante Sporting que Córdoba es un líder en el equipo y el futbolista lo confirmó.

"En lo mental y en lo físico estoy excelentemente bien, creo que durante este tiempo el Tauro me ha ayudado mucho, me alejé de amistades, me sacaron del barrio donde estaba y eso fue importante para vivir el momento que tengo actualmente"

Clasificación a cuartos de final tras dejar al Sporting en octavos

"Sabíamos que iba sería un partido complicado, al final del partido tuvimos actitud, jugando al fútbol y esperamos en la ronda que viene dar lo mejor de nosotros y sacar un resultado positivo".

"Somos un grupo donde nos apoyamos todos, salimos con una mentalidad diferente en el segundo tiempo, eso fue la base del partido porque sabíamos que las cosas hoy se nos iban a complicar, pero pudimos sacar el resultado adelante", finalizó Córdoba.