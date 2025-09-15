Samuel Umtiti, ex del Barcelona y la Selección de Francia se retira a los 31 años

El defensor central francés Samuel Umtiti, sin equipo desde su salida del Lille de Francia el pasado verano europeo, anunció este lunes en Instagram el final de su carrera a los 31 años.
El exjugador del FC Barcelona vio su carrera lastrada por las lesiones los últimos años. Fue 31 veces internacional con la selección francesa, con cuatro goles en su haber.
Es el quinto jugador campeón del mundo en Rusia en poner fin a su carrera, después de Raphaël Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami y Steve Mandada, que anunció la semana pasada el final de su actividad como futbolista.
FUENTE: AFP