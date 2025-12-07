¡SE QUEDAN EN PRIMERA! Neymar Jr rescató al Santos FC del descenso en Brasil

El Santos FC , liderado por Neymar Jr , evitó este domingo el descenso a segunda división tras imponerse por un contundente 3-0 al Cruzeiro en la última jornada del Campeonato Brasileño.

El Santos pudo, por fin, respirar tranquilo y escaló al decimotercer lugar de la tabla con 47 puntos gracias a dos goles de Thaciano y otro de João Schmidt, después de estar al borde del precipicio durante casi toda la temporada.

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO! O SANTOS ENCERRA A TEMPORADA 2025 COM VITÓRIA PRA CIMA DO CRUZEIRO! THACIANO, DUAS VEZES, E SCHMIDT MARCARAM OS GOLS SANTISTAS! PARTIU CONMEBOL SUDAMERICANA, NAÇÃO SANTISTA! pic.twitter.com/VfNoNkS5Eg

Con la pesadilla del descenso acechando apenas un año después de haber ascendido a primera división, el equipo de Neymar desplegó un juego intenso en el estadio de Vila Belmiro, completamente abarrotado de hinchas santistas.

El Cruzeiro, que terminó la liga tercero y que ya no se jugaba nada, fue incapaz de detener el ímpetu del rival, que tuvo el dominio del balón desde el primer minuto.

El equipo de Belo Horizonte dio señales de reacción solo en la segunda mitad con un gol que, sin embargo, fue anulado por fuera de juego.

Neymar Jr jugó varios partidos lesionado

Neymar arrastra una lesión en el menisco, pero aun así no se quiso perder este partido decisivo y disparó varias veces contra la portería del Cuzeiro, aunque esta vez no consiguió el soñado gol.

Pese a las lesiones que ha encadenado desde su llegada en febrero al equipo que lo vio nacer como jugador, las intervenciones del '10' han sido claves en los dos últimos partidos del Santos.

Su balance ha sido una asistencia y cuatro goles, la mitad de los que ha marcado en toda la liga, y que valieron seis puntos decisivos.

El delantero de 33 años recibió un homenaje al inicio del partido por los 150 goles marcados con la camiseta del Santos, pero todavía no ha anunciado sus planes para la próxima temporada.

En la otra punta de la clasificación, los equipos que descendieron son el Sport, con 17 puntos; el Juventude, con 35; y Fortaleza y Ceará, con 43 unidades cada uno.

Por otro lado, ascienden a primera división el Coritiba, el Athletico Paranaense, el Chapecoense y el Remo.

FUENTE: EFE